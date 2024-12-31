Gümüşhane'deki uyuşturucu operasyonu

Gümüşhane'deki uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı.

Gümüşhane'deki uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Çalık köyünde S.K'nin ev ve eklentilerinde dedektör köpekler ile arama yapıldı.

Aramada, 15,2 gram sentetik madde, uyuşturucu üretiminde kullanılan çeşitli araçlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

S.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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