Gümüşhane'yi fırtına vurdu, 20 evin çatısı uçtu

Gümüşhane’de dün etkisini gösteren şiddetli fırtına sebebiyle il merkezinde 13, Köse’de iki, Kelkit’te beş evin çatısı uçtu.

Meydana gelen fırtınada herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken, AFAD İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.

"VATANDAŞLARIN MAĞDURİYETLERİ GİDERİLECEKTİR"

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"AFAD İl Müdürlüğümüzce gerekli hasar tespit işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından acil yardım ödeneği talep edilerek, vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilecektir."

