Gün ağardı, felaketin boyutları ortaya çıktı: Seferihisar'da son durum
İzmir Seferihisar'daki orman yangını 18'nci saati aşkın bir süredir devam ediyor. Gün ağardı, afetin bilançosu gözler önüne serildi. NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak, bölgedeki son durumu anlattı.
İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey mahallesi ile Menderes ilçesi Kuyucak mahallesi çevrelerindeki orman yangınlarıyla mücadele 18 saattir devam ediyor.
Alevlerin kontrol altına alınması için gece boyunca karadan çalışmalar sürdü.
Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale çalışmaları da yeniden başladı.
Havanın aydınlanmasıyla birlikte felaketin boyutları da ortaya çıktı.
NTV Ege Bölge Temsilcisi Merih Ak, Seferihisar'daki son durumu canlı yayında anlattı.
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