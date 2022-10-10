Gün ağarınca ortaya çıktı: Kadıköy'de 3 kişinin öldüğü patlamanın yaşandığı bina bu hale geldi

Akşam saat 19.00 sıralarında Kadıköy Fikirtepe Mahallesi’nde bulunan bir binada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 katlı binanın 3. katından patlama meydana gelmiş, alevlerin kısa sürede sardığı yangın yan tarafında bulunan 2 binaya da sirayet etmişti.

İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonrası yangın kontrol altına alınmış, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlenmişti.



Günün ilk ışıklarıyla birlikte patlamanın yaşandığı bina havadan görüntülendi. Patlamanın yaşandığı binanın harabeye döndüğü, çevredeki binaların ise hasar aldığı görüldü.

KADIKÖY'DEKİ PATLAMA

İstanbul Valiliği, Kadıköy Fikirtepe'de üç kişinin öldüğü patlama ve yangının kesin sebebinin; itfaiye, emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin incelemelerinin tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) alınan bilgiye göre, Kadıköy'de saat 19.05'te 3 katlı binanın 3'üncü katı ile çatısında çıkan ve bitişiğinde bulunan 2 binaya sirayet eden yangını söndürmek için toplamda 56 personel ve 19 araçla müdahale edildi.

