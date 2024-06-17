Gün dönümü ne zaman? 2024 yaz gün dönümü tarihi

Gün dönümü yılda 2 defa gerçekleşir. Bununla birlikte gündüz ile gece uzamaya ya da kısalmaya başlar. Yaz dönümünün gerçekleşmesiyle birlikte, gündüzler kısalmaya akşamlar ise uzamaya başlayacak. İşte, 2024 yaz gün dönümü tarihi...



2024 GÜN DÖNÜMÜ NE ZAMAN?



21 Haziran’da kuzey yarım kürede yaz mevsimi başlıyor. Bu tarihte en uzun gündüz, en kısa gece yaşanıyor.



YAZ GÜN DÖNÜMÜ NEDİR?



Yaz gün dönümü her yıl 21 Haziran’da gerçekleşiyor.



Güneş, Dünya'nın eğik ekseni nedeniyle yıl boyunca gökyüzünde en düşük veya en yüksek noktaya ulaştığında bir gündönümü oluşur.



Dünyanın yarısı yazın gelişini ve yılın en uzun gününü yaz gündönümü ile kutlamak için bir araya gelirken; diğer yarısı kış başlangıcını yaşayacak.