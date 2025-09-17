"Günaydın" operasyonunda 26 gözaltı

Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'ne sabah saatlerinde 'Günaydın' adı verilen operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı hava destekli operasyonda mahallenin giriş ve çıkışları tutuldu. Daha önceden belirlenen 25 adreste narkotik köpekler Viva ve Boldi ile arama yapıldı.

Aramalarda çatıdaki kiremitlerin altına gizlenen 373 adet sentetik ecza, 30 gram bonzai, ruhsatsız 1 tabanca, 3 av tüfeği, havalı tabanca, 72 mermi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin lira, 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Operasyonda cinayet suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişinin de olduğu 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Ayrıca, mahallede polisin arama yaptığı 13 metruk evin yıkımı için belediyeye bildirim yapılacağı belirtildi.