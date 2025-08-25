Günde 8 litre su içen kadın zehirlendi

Bir günde 8 litre su içen kadın su zehirlenmesi ile tanıştı.



Nadir bir rahatsızlık olan su zehirlenmesi ölüme bile neden olabiliyor.



Bulantı, kusma, kas krampları ve nöbet geçirme gibi belirtileri olan zehirlenme ölüme bile sebebiyet verebilir.



Kısa sürede çok fazla su içildiğinde bir saatte 700 cc ile bir litre sıvıyı süzebilen böbrekler yetersiz kalıyor. Uzmanlar, suyu dağıtarak içmenin en sağlıklısı olduğunu dile getiriyor.

"BEYİN HÜCRELERİ BİR ANDA ŞİŞMEYE BAŞLAR"



Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Oğuz Yılmaz, fazla su içildiğinde damarların içindeki sodyum miktarının azaldığına işaret etti. Yılmaz, "Su, sodyumun daha çok olduğu yere hücre içine hareket eder. Bu da en belirgin beyin hücrelerinde olur. Beyin hücreleri bir anda sismeye baslar." dedi.



ERKEKLER 3,5 LİTRE, KADINLAR 2,5 LİTRE



Su içme ihtiyacı kişinin bulunduğu yere, ısıya, ve harekete göre değişiklik göstereceğini dile getiren Yılmaz, "Erkeklerde 3-3,5 litre kadınlarda 2-2,5 litre su ihtiyacı olduğunu kabul edebiliriz." diye konuştu.