Günde yaklaşık 4 saat televizyon izleniyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nca 2024 yılında yapılan "Medyametre Medya Kullanım Alışkanlıkları Araştırması" yayımlandı.

Araştırmayla 26 ilden 15 bin 766 kişinin verileri değerlendirildi.

Katılımcıların günlük ortalama televizyon izleme süresi 65 yaş ve üzeri grupta 5 saat 16 dakika olarak belirlendi.

Kadınlarının günlük 4 saat 2 dakika, erkeklerin ise günde 3 saat 25 dakika televizyon izlediği hesaplandı.

EN ÇOK HABERLER İZLENDİ

Televizyonda en çok izlenen program yüzde 89,3 ile haberler oldu. Haberleri yüzde 85,7 ile dizi-filmler, yüzde 64 ile yarışma programları ve yüzde 45,4 ile belgeseller takip etti.

Araştırmaya göre, kadınların yüzde 92,2'si erkeklerin ise yüzde 79'u dizi ve film izlemeyi tercih ediyor.

Dizi ve filmleri en fazla izleyen yaş grubu ise yüzde 90,4 ile 55 ila 64 yaşındakiler oldu.

SOSYAL MEDYA KULLANIMI 4 SAAT 5 DAKİKA

Araştırmaya göre 15 ile 24 yaş arasında günlük sosyal medya kullanımının 4 saat 5 dakika olduğu görüldü.

Katılımcıların tamamının günlük ortalama sosyal medya kullanım süresi ise 3 saat 12 dakika.

Radyo ve dijital platformlardan müzik dinlenme süresi ise günlük 1 saat 40 dakika olarak kaydedildi.