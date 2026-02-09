Gündem nükleer müzakereler. Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü
09.02.2026 19:58
Anadolu Ajansı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi, ABD ile devam eden nükleer müzakereler konusunda görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile görüşmelere başlayan İran'ın Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, devam eden nükleer müzakereler konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.