Gündoğmuşlar çetesine 59'ar yıl istendi: "Suikastta birlikte hareket ettiler"

AVUKAT SUİKASTINDA DALTONLARLA BİRLİKTE HAREKET ETTİLER

İddianamede, soruşturma aşamasında yapılan teknik takip çalışmalarına da yer verildi. Çalışmalarda, örgüt üyelerinin gizlenmek ve saldırı hazırlıklarını yürütmek amacıyla kiraladığı hücre evlerinde güvenlik güçlerince cephanelik ele geçirildiği de aktarıldı.

Şüphelilerden Ramazan Erden'in dijital materyal incelemeleri de iddianamede yer aldı. Örgütün firari yöneticileri ile yapılan görüntülü görüşme kayıtları ve çok sayıda ağır silah görselleri de iddianamede aktarıldı.

Öte yandan, örgüt üyelerinin bir arada hareket ederek, eleman ve silah temininde zorluk çekmediği, her an yeni bir eyleme girişebilecek durumda oldukları da iddianamede kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, İstanbul'da öldürülen avukat Serdar Öktem cinayetinde Daltonlar ve Gündoğmuşlar silahlı suç örgütünün ortak hareket ettikleri de belirtildi.

"BİZE PARA VER YOKSA SENİ YAŞATMAYIZ"

İddianamede müşteki O.V.O.'nun da beyanına yer verildi. Müşteki, "Bana, 'arabanı sat bize para ver, yoksa seni yaşatmayız. 1 milyon lira vereceksin, seni Kağıthane'den arıyoruz' dediler. Kimseyle husumetim yoktur. Korktuğum için başa gelemedim ancak tehditler sürünce şikayetçi oldum." dedi.

Şüpheli sıfatıyla iddianamede yer alan Aydoğan Kaya'nın savcılık ifadesi de iddianamede yer aldı. Kaya, "Olay günü motosikletle gezdiğimiz esnada arkadaşım havaya ateş açtı. Benden de bunu videoya çekmemi istedi. Arkadaşım bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Ben de o esnada gaza geldim, ateş etmeye özendim. Bu sefer ben ona 'sen de beni çek, ben de ateş edeceğim' dedim ve dükkana doğru 3 el ateş ettim." diye konuştu.

59'AR YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Uğurcan Gündoğmuş başta olmak üzere, Murat Kuzucu, Şeyhmus Ergün, Ozan Cem Aksoy ile Furkan Kalıma hakkında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetmek , gece vakti silahla ve birden fazla kişiyle yağma, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma ile ruhsatsız silah bulundurma suçlarından 31'er yıl 6'şar aydan, 59'ar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede yer alan 12 şüpheli şahıs hakkında ise, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, yağmaya teşebbüs, ruhsatsız ateşli silah ticareti ile mala zarar verme suçlarının 13'er yıldan, 35'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.