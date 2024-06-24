Gündüz saatlerinde dışarı çıkmıyorlar! Aşırı sıcaklar o ilçeyi bunalttı

Kentte bir süredir devam eden sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Aşırı sıcaklardan dolayı vatandaşlar gündüz saatlerinde sokağa çıkmaktan kaçınırken, çıkmak zorunda kalanlar ise gölgelik alanlara sığındı.



Kent genelinde etkili olan sıcak hava dalgasının en fazla etkilediği yerlerden biri ise Şuhut ilçesi oldu. İlçede termometreler 38 dereceleri gösterirken sıcaklar vatandaşları adeta bunalttı.



İlçe sakinleri sıcak havadan dolayı vatandaşların ilçeye gelmemesini esprili bir dille isteyerek, sıcaklıkların bir an önce mevsim normallerine dönmesi temennisinde bulundular. Meteorolojiden alınan bilgilerde, sıcaklıkların hafta boyu devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.