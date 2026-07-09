Gündüz sinema oyuncusu gece taksici. Müşteri saldırdı, zor anlar yaşadı

İstanbul'da taksicilik mesleğini icra eden aynı zamanda sinema oyuncusu olan Emin Balcı'nın başına talihsiz bir olay geldi.

Çekmeköy'ün Taşdelen Mahallesi bölgesinde saat 4:30 civarında yolcu olarak taksisine aldığı kişi Balcı'yı tacizle suçladığı öne sürüldü. Balcı'ya küfür, hakaret ve ithamlarda bulunan yolcu, taksinin içindeki evrakları dağıttı ve aracı ele geçirip kaçırmaya çalıştı.

Takside bulunan taksimetre ve POS cihazlarına da saldırıp, kırıp, zarar veren yolcu hakkında Balcı şikayetçi oldu. Taksici ve sinema oyuncusu Balcı yaşananları anbean video kaydına aldı.

ÇEVREDEN YARDIM İSTEDİ

Kendisini taciz ettiğini iddia eden kişiye yönelik video çeken Balcı, çevredekilerden polisin aranmasını istese de yardımcı olan çıkmadı. Gece geç saatlerde yaşanan olay sonrasında Balcı darp raporu alırken taksiye zarar veren kişi hakkında da şikayetçi oldu.

"CUMHURBAŞKANI VE DİNİ DEĞERLERE HAKARET ETTİ"

Balcı'ya ulaştığımızda, yolcunun Cumhurbaşkanına küfür ve hakaretler ettiğini, ezanın okunması anında İslam aleyhine söylemlerde bulunduğunu, kendisine kılık kıyafetinden dolayı yobaz dediğini ve görünüşü nedeniyle yargıladığını öne sürdü.

"BİBER GAZI SIKTI, ARABAYI ELE GEÇİRİP KAÇMAYA ÇALIŞTI"

Yolcunun kendisine biber gazı sıktığını iddia eden Balcı, "Herkes camlara çıktı, video çekti. Araç içindeki video kayıtlarını emniyet güçleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden talep etti. Kaval kemiğime tekmeler attı ve şişlik oluştu. Yolcu biber gazı sıktı. Aracın içindeki taksimetre, ayna, POS cihazını kırdı ve aracın içi ve dışına tekmeler attı. Arabanın şoför koltuğuna oturarak kaçırmaya çalıştı. Alkollü ve madde etkisi altında olduğunu düşünmüyorum" sözlerini söyledi.

"TAKSİMETRE 230 LİRA TUTTU"

Balcı, taksimetre ücretinin 230 lira tuttuğunu, yolcunun 200 lira verdiğini söyledi. Balcı, 30 lira daha istediğini ve bunun üzerine yolcunun 200 lira daha verdiği ve para üstünü 170 lira verirken arka koltuktan kendisine saldırıldığını iddia etti.

TAKSİLERDE KAMERA SİSTEMLERİ VAR

Taksilerde kurulu olan ve sürekli kayıt altında bulunan kameralar bulunuyor. Herhangi bir şikayet anında kamera kayıtları ilgili kurumdan talep edilip delil olarak kullanılıyor.