Gündüz vakti fıkra gibi banka soygunu girişimi: Sigara parası almak istedik

Adana'da uyuşturucu bağımlısı 2 kişi, gündüz vakti bankanın camına kaldırım taşıyla vurarak içeriye girmek istedi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, "Sigara alacak paramız kalmadı. Ben de sinirlendim. Sigara parası almak için içeri girmek istedik" dedi.

Gündüz vakti fıkra gibi banka soygunu girişimi: Sigara parası almak istedik

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’ndeki bir banka şubesinde meydana geldi.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Fırat Y. (23) ile Cenk M. (29), kaldırım taşıyla şubenin cam kapısına vurmaya başladı. Camın bir kısmı kırılırken, çevredekiler ise şüphelilere tepki gösterdi. O anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şüpheliler, bir süre sonra ellerindeki taşı bırakıp, bölgede ayrıldı. Şubede maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri olay yerine yakın bir sokakta yakaladı.

Polis merkezine götürülen şüphelilerden Cenk M.’nin ‘hırsızlık’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından 7 kaydının olduğu belirlendi.

"SİGARA PARASI ALMAK İÇİN GİRMEK İSTEDİK"

Cenk M.’nin, ifadesinde, “Sigara alacak paramız kalmadı. Ben de sinirlendim. Sigara parası almak için içeri girmek istedik” dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından Fırat Y. ile Cenk M., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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