Güner Apartmanı davasında yedi sanığa hapis cezası

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinde yıkılan Malatya'daki Güney Apartmanı'na ilişkin davada karar açıklandı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde mahkeme heyeti, müteahhit Mehmet Emin G., müteahhit Erdal E. ve inşaat mühendisi Halil İbrahim Ş.'ye 12 yıl 6 ay hapis cezası vererek üç sanığın da hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.

SALONDA GÖZALTINA ALINDI

Duruşmada hazır bulunan sanık Halil İbrahim Ş. jandarma ekipleri tarafından salonda gözaltına alındı.

Mahkeme, Y.D., Yakınca eski belediye başkanları V.K. ve F. Ö. ile Yakınca Belediyesi teknik personeli İ.G.'ye ise 8 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

Duruşmada bulunmayan 2 sanık hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde bulunan Güner Sitesi A1 Blok'un 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu stajyer avukat Ali Mert İnce, Ali Osman İnce, Mehmet İnce, Mehtap İnce, Müzeyyen İnce, Rabia Samanlı, Selin Sude İnce ve Yasemin Koru yaşamını yitirmişti.