Güneş altında patoz mesaisi başladı

İlçeye bağlı Seyitören köyünde kış hazırlıklarına başlayan çiftçiler, sıcak havaya rağmen tarlalardan biçilen arpa ve buğdaylar patozdan geçirerek arpa ve buğdayın yanı sıra saman elde ediyor.



Çiftçilerden Ayşe Cankar, patoz işlemiyle samana dönüştürdükleri otlarla kışın hayvanların yem ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.



Sıcak havada olmasına rağmen, tozlu ve zorlu bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Cankar, ''Köyde geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, hem kendi kışlık ihtiyacımızı hem de hayvanlarına kışlık yem hazırlamak için tarladan biçtikleri otları patoza veriyor. İşlerimiz çok zor olmasına rağmen kışlık yem stoku yapmak zorundayız" dedi.