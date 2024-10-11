Güneş patlaması ne zaman olacak? İşte 2024 Güneş fırtınasında son durum

ABD’li yetkililer, Güneş’ten kopan dev bir plazma topu ve beraberindeki manyetik alanın Dünya'ya çarparak farklı yerlerden görülebilecek auroralara neden olabileceğini açıkladı. Yapılan uyarıda bu fırtınaların, Dünya yörüngesindeki uyduları bozabileceği ve radyo sinyalleri ile GPS sistemlerinde aksamalara neden olabiliceği belirtildi.

GÜNEŞ FIRTINASI HAKKINDA



Güneş’ten fırlayan koronel kütle ejeksiyonu (CME), saatte 4 milyon kilometre hızla Dünya'ya doğru ilerliyor. Bu durum nedeniyle, yetkililer G4 seviyesinde bir jeomanyetik fırtına uyarısında bulundu. G4 seviyesi, en yüksek fırtına seviyesi olan G5’in bir altı. Ancak fırtınanın tam şiddeti, çarpma anına kadar netleşmeyecek.



CME'ler Dünya'nın manyetosferine çarptığında, jeomanyetik fırtınalar oluşuyor. Bu fırtınalar, Dünya yörüngesindeki uyduları bozabilir ve radyo sinyalleri ile GPS sistemlerinde aksamalara neden olabilir. Ayrıca yine bu fırtınalar, elektrik şebekelerinde kesintilere yol açabilir.



Fırtınaların etkisiyle, yörüngedeki yaklaşık 5 bin uydunun seviyesinin yeniden ayarlanması gerektiği kaydedildi. Fırtınalar, iyonosferi genişleterek uyduların yavaşlamasına ve yörüngeden sapmalarına neden olabiliyor. Yetkililer, bu tür auroraların en iyi şekilde şehir ışıklarından uzak, karanlık bölgelerde gözlemlenebileceğini belirtiyor.



Dijital kameralar ve telefonlar, çıplak gözle görünmeyen auroraları görüntüleyebiliyor.



EN ŞİDDETLİ KAYIT 1859'DA



Dünya tarihinde kayda geçen en şiddetli jeomanyetik fırtına, 1859'da gök bilimci Richard Carrington tarafından kaydedildi. Trafoların alev aldığı, telgraf sisteminin bozulduğu rivayet edilir.