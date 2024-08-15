Güneş tutulması ne zaman? 2024 halkalı Güneş tutulması tarihi

Ay'ın, Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle oluşan Güneş tutulmalarının bu yılki ilki 8 Nisan'da meydana gelmişti. Yakın zaman sonra halkalı Güneş tutulması gerçekleşecek. Son tutulmanın ardından, tüm gözler yeni tutulmanın tarihinde olacak. Güneş tutulması için binlerce turist, bilim adamı ve gök bilimci tarih araştırması yapıyor. Peki, Güneş tutulması ne zaman?

Güneş tutulması ne zaman? 2024 halkalı Güneş tutulması tarihi

tutulmaları yılda yaklaşık iki kez meydana gelir ve gezegenin çeşitli bölgelerinde gözlemlenebilir. Ay'ın, Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle oluşan Güneş tutulmasının tarihi merak konusu oldu.

NE ZAMAN?

Bu yılki ikinci tutulma, halkalı güneş tutulması şeklinde 2 Ekim'de gerçekleşecek ve 'den izlenemeyecek.

Güneş tutulması, Şili ve Arjantin'in güneyinden görülebilecek

TAM GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Tam güneş tutulmaları her yıl ya da iki veya üç yılda bir, genellikle Güney Pasifik veya Antarktika gibi ıssız bir yerlerde meydana gelir.

Bir sonraki tam güneş tutulması 2026 yılında Grönland, İzlanda ve İspanya'nın kuzey sınırlarında yaşanacak.

Kuzey Amerika 2033 yılına kadar bir daha tam güneş tutulması yaşamayacak.

ABD'de 2045 yılına kadar kıyıdan kıyıya bir başka tutulma daha yaşanmayacak.

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