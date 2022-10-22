Güneş tutulması ne zaman? sorusunun yanıtı, gök olaylarına merakı olan kişiler tarafından merak ediliyor. 2022 yılı önemli gök olayları arasında yer alan güneş tutulmasının ne zaman olacağı belli oldu. Peki, Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?



2022 yılı önemli gök olayları takviminin yayımlanmasıyla birlikte güneş tutulmasının ne zaman yaşanacağı belli oldu.



Buna göre; Güneş tutulması 25 Ekim 2022 Salı günü gerçekleşecek. Tutulmanın saat 11.58'de başlaması bekleniyor.



GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?



Ay, güneşin önünden geçerek parçalı bir güneş tutulması meydana getirecek. Güneş , gözlemcilerin dünyanın neresinde bulunduklarına bağlı olarak hilal bir ay gibi görünecek.



Parçalı tutulma, Afrika, Asya, Avrupa ve Birleşik Krallık'ta Guernsey'de kuzey yarımkürede görülebilecek ve en uç noktasında kuzey kutbu ve Rusya'da olacak.



Güneş tutulması Türkiye'den de görülebilecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL İZLENİR?



Güneşe asla özel koruma olmadan dürbün, teleskop veya çıplak gözünüzle bakmayın. Astrofotoğrafçılar ve gökbilimciler, güneş tutulmaları veya diğer güneş olayları sırasında güneşi güvenli bir şekilde gözlemlemek için özel filtreler kullanırlar.



Güneşi gözlemlerken normal güneş gözlüklerini kullanmak yeterli değildir. Tutulmayı izlemeyi uman gözlemciler güneş gözlemi veya tutulma gözlüğü kullanmalıdır. Bunlar mevcut değilse, güneş ışığını bir yüzeye yansıtmak için iğne deliği projektörü kullanmak gibi başka bir dolaylı görüntüleme yöntemi kullanabilirler.