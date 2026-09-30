Güneş yüzünü gösterecek. Pastırma sıcakları için tarih belli oldu

PASTIRMA YAZI İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyrettiğine işaret eden Adil Tek, ekim ayının ikinci yarısında özellikle batı bölgelerde sıcaklıkların artacağını söyledi.

Adil Tek, "Ekim'in son periyodunda biraz daha o Kasım'a doğru giderken ki pastırma yazı diye adlandırdığımız o sıcak günler, Ekim ayının son periyodu ve kasımın başında olacak gibi gözüküyor." diye konuştu.

KAR BEKLENTİSİ VAR MI?

Mevcut sıcaklıkların, yağışları kar yağışına çevirebilecek seviyede olmadığına işaret eden Adil Tek, "Ancak rakımın 2500 - 3000 metrenin üzerinde olduğu sıcaklıkların düştüğü yerlerde ancak kar yağışı görülme olasılığı olabilir. Buralar da Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar olasılığı bulunabilir." ifadelerini kullandı.

Şu an için kar yağışı beklentisi olmadığını aktaran Adil Tek, şöyle devam etti:

"- İstanbul barajlarındaki doluluk oranları şu anda yüzde 36'lar seviyesinde, oldukça aşağı düşmüş vaziyette. Bu yağışlarla birlikte kademeli olarak, birden tabii ki yüzde 40, yüzde 50'lere çıkmaz bu seviyeler, kademeli olarak birer puan birer puan artışlar gösterecek. Özellikle baraj doluluklarının artışını Ekim ayındaki yağışlarda, Kasım ayındaki yağışlarda daha çok göreceğiz."

PASTIRMA YAZI NEDİR?

Pastırma yazı, kutup bölgelerinden gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basın merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkıyor.

Bu dönemde kış bastırmadan hemen önce yaz geri dönmüş gibi ılık günler yaşanır. Pastırma sıcaklarının net bir tarihi bulunmaz. İstanbul'da genellikle kasım ayının başlarında yaşanır.