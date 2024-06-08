Güneşgülü ile ilgili soru YKS TYT oturumunun en çok konuşulan sorusu oldu: Güneşgülü bitkisinin özellikleri neler?

Güneşgülü veya bilimsel adıyla Drosera rotundifolia, bataklık, turbalık ve sazlıklarda yetişen bir etçil bitkidir. Kuzey Avrupa, Sibirya'nın çoğu, Kuzey Amerika'nın kuzeyinin büyük bölümü, Kore, Japonya, Kaliforniya, Mississippi, Alabama, Yeni Gine, Batı Kafkasya ve Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölgesinde yetişmektedir.



GÜNEŞGÜLÜ BİTKİSİNİN ÖZELLİKLERİ



Drosera cinsi diğer bitkiler gibi yaprakları rosette düzenindedir. Yaprak sapı dar, tüylü ve 13 ila 50 cm arasında değişmektedir. Laminanın üst yüzeyi, yapışkan bir müsilaj salgılayan kırmızı salgı tüyleriyle kaplanmıştır.



Tipik bir bitkinin çapı 3 ila 5 santimetredir. Beyaz veya pembe renkli, beş yapraklı çiçekler 10 ila 15 mm uzunluğundadır. Haziran ve Ağustos ayları arasında çiçeklenir



Kışın, soğuk koşullarda hayatta kalabilmek için hibernakulum pozisyonuna geçer. Hibernakulum, zemin seviyesinde sıkıca kıvrılmış yapraklardan oluşan tomurcuk pozisyonudur.