Güneşgülü ile ilgili soru YKS TYT oturumunun en çok konuşulan sorusu oldu: Güneşgülü bitkisinin özellikleri neler?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) tamamlandı. İlk oturum ardından en çok konuşulan sorulardan biri "güneşgülü" sorusu oldu. Sorunun sosyal medyada çok konuşulması ardından bitkiyle ilgili araştırmalar başladı. Peki, güneşgülü bitkisinin özellikleri neler?

Güneşgülü ile ilgili soru YKS TYT oturumunun en çok konuşulan sorusu oldu: Güneşgülü bitkisinin özellikleri neler?

Güneşgülü veya bilimsel adıyla Drosera rotundifolia, bataklık, turbalık ve sazlıklarda yetişen bir etçil bitkidir. Kuzey Avrupa, Sibirya'nın çoğu, Kuzey Amerika'nın kuzeyinin büyük bölümü, Kore, Japonya, Kaliforniya, Mississippi, Alabama, Yeni Gine, Batı Kafkasya ve 'nin Doğu Karadeniz bölgesinde yetişmektedir.

GÜNEŞGÜLÜ BİTKİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Drosera cinsi diğer bitkiler gibi yaprakları rosette düzenindedir. Yaprak sapı dar, tüylü ve 13 ila 50 cm arasında değişmektedir. Laminanın üst yüzeyi, yapışkan bir müsilaj salgılayan kırmızı salgı tüyleriyle kaplanmıştır.

Tipik bir bitkinin çapı 3 ila 5 santimetredir. Beyaz veya pembe renkli, beş yapraklı çiçekler 10 ila 15 mm uzunluğundadır. Haziran ve Ağustos ayları arasında çiçeklenir

Kışın, soğuk koşullarda hayatta kalabilmek için hibernakulum pozisyonuna geçer. Hibernakulum, zemin seviyesinde sıkıca kıvrılmış yapraklardan oluşan tomurcuk pozisyonudur.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yozgat'ta dolu yağışı ekili alanlara zarar verdi

Yozgat'ta dolu yağışı ekili alanlara zarar verdi

Aralıklı oruç ve doğal beslenme önerileriyle bilinen Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu hayatını kaybetti

Aralıklı oruç ve doğal beslenme önerileriyle bilinen Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu hayatını kaybetti

Genç kadının şüpheli ölümü: Eşi evde bıçaklanmış halde buldu

Genç kadının şüpheli ölümü: Eşi evde bıçaklanmış halde buldu

Tokat’ta yangın: Ahşap ev küle döndü

Tokat’ta yangın: Ahşap ev küle döndü

Anadolu Otoyolu’nda TIR kazası

Anadolu Otoyolu’nda TIR kazası

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya gözaltı

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya gözaltı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...