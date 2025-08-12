Güneşte kurutuluyor, pazarda satılıyor: Kış hazırlıkları başladı

Iğdır'da vatandaşlar, bahçelerinde yetişen erik ve elmaları toplayarak kış hazırlıklarına başladı.



Hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı günlerde hummalı bir çalışma yürüten üreticiler, topladıkları meyveleri yıkadıktan sonra geleneksel yöntemlerle güneşte kurutuyor. Doğal kurutma yöntemiyle elde edilen erik ve elmalar, hem kış aylarında tüketilmek üzere saklanıyor hem de pazarlarda satılarak aile bütçesine katkı sağlanıyor. Vatandaşlar, sıcak havaya rağmen geleneksel yöntemleri yaşatarak sağlıklı ve katkısız ürün üretmek için çabalıyor.



Iğdır'da yaşayan Muhammed Yay, ailesiyle birlikte kendi bahçelerinde yetişen erik ve elmaları toplayarak kurutuyor, ardından pazarda satarak evinin geçimini sağlıyor. Yaz mevsimi boyunca bahçelerinde hummalı bir çalışma yürüten Yay; "Ailem ile bahçemizde elma, erik ve kayısı topluyoruz. Önce bunları toplayıp yıkıyoruz. Daha sonra da dilimleyip Iğdır sıcağında güneşte kurutuyoruz. Bunları da pazarda satıp geçimimizi saplıyoruz" dedi.