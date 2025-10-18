Güney Afrika'da iki küçük uçak düştü: 2 pilot öldü
Güney Afrika’nın KwaZulu-Natal eyaletinde meydana gelen iki ayrı hafif uçak kazasında 2 pilotun yaşamını yitirdiği bildirildi.
Güney Afrika’nın Mpumalanga eyaletindeki Secunda Havalimanı’ndan Margate Bölge Havalimanı’na gitmek üzere kalkış yapan iki tek motorlu uçağın, KwaZulu-Natal’ın Midlands bölgesinde düşmesi sonucu her 2 pilotun da olay yerinde hayatını kaybettiğini kaydedildi.
Havacılık Kurtarma Koordinasyon Merkezi (ARCC), kazaların nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldığını ve soruşturmanın 30 gün içinde tamamlanacağını duyurdu
- Etiketler :
- Pilot
- Güney Afrika
- Uçak Kazası