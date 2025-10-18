Güney Afrika'da iki küçük uçak düştü: 2 pilot öldü

Güney Afrika’nın KwaZulu-Natal eyaletinde meydana gelen iki ayrı hafif uçak kazasında 2 pilotun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Güney Afrika'da iki küçük uçak düştü: 2 pilot öldü

’nın Mpumalanga eyaletindeki Secunda Havalimanı’ndan Margate Bölge Havalimanı’na gitmek üzere kalkış yapan iki tek motorlu uçağın, KwaZulu-Natal’ın Midlands bölgesinde düşmesi sonucu her 2 pilotun da olay yerinde hayatını kaybettiğini kaydedildi.

Havacılık Kurtarma Koordinasyon Merkezi (ARCC), kazaların nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldığını ve soruşturmanın 30 gün içinde tamamlanacağını duyurdu

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...