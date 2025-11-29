Güney Asya'daki selde ölü sayısı 321'e çıktı

Asya'nın güneyini vuran sellerde bilanço git gide ağırlaşıyor.

Endonezya'nın Sumatra adası selden en çok etkilenen noktalardan biri oldu. Binlerce kişinin yaşadığı yerleşim yerleri kullanılamaz hale geldi.

Onlarca kişinin kayıp olduğu belirtildi. Bazı noktalarda su seviyesi 1 metreyi aştı. İletişim hatları çöktü, binlerce kişi de elektriksiz kaldı. Kuzey Sumatra'da yaşamını yitirenlerin sayısı 116'ya, Açe'de ise 35'e çıktı.

3.5 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ

Tayland'da da ölü sayısı arttı. Hükümet, şiddetli yağmur ve selden 3.5 milyon kişinin etkilendiğini açıkladı. Ülkenin 8 eyaletinde 145 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken binlerce kişi hala elektriksiz. Çok sayıda yerleşim yeri de sular altında.

Malezya ve Sri Lanka'da da seller ve tetiklediği heyelanlarda ölü sayısı da artıyor. Kayıpları arama çalışmaları sürüyor.