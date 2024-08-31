Güney Ege için gök gürültülü sağanak uyarısı

Güney Ege'nin bazı bölgelerinde akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Güney Ege için gök gürültülü sağanak uyarısı

 Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar Denizli, Burdur ve Isparta çevreleri ile Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri, Afyonkarahisar'ın güneyi ile Konya'nın batı ve güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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