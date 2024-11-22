Güney Ege, Karadeniz ve Akdeniz için fırtına uyarısı

Batı Karadeniz'de rüzgarın bugün batıda, akşam saatlerinden sonra batı ve güneybatıda, zamanla Batı Karadeniz genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Doğu Karadeniz'in batısında ise yarın öğle saatlerinden sonra rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla Doğu Karadeniz genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.



Güney Ege'de ise rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği bekleniyor.