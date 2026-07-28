Güney Ege'de fırtına uyarısı. Tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Güney Ege Denizi için fırtına uyarısı yaptı. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Güney Ege'de rüzgarın 29 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, 1 Ağustos Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği belirtilirken, uyarının 29 Temmuz saat 12.00 ile 1 Ağustos saat 17.00 arasında geçerli olacağı bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, fırtına nedeniyle özellikle deniz ulaşımında aksamalara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.