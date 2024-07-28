Güney kenlerinde bunaltan sıcaklar

Adana, Mersin ve Osmaniye'de etkisini sürdüren sıcak hava vatandaşları bunaltıyor.

Güney kenlerinde bunaltan sıcaklar

Hava sıcaklığının, gün ortasında 43 dereceye ulaştığı 'da, bulvar, cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi.

Dışarı çıkan vatandaşlar, parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

'de yüzde 52 ölçülen nem oranının etkisiyle kent merkezinde hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı.

Sıcak hava nedeniyle kentin işlek bulvar, meydan, cadde ve sokakları boş kaldı.

Güneşten korunmak isteyen vatandaşlar, park ve mesire alanlarındaki gölgelikleri tercih etti.

Kent merkezinde hava sıcaklığının 38, nem oranının yüzde 25 ölçüldüğü 'de de cadde ve sokaklarda sakinlik oluştu. ​​​​​​​​​​​​​​

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