Güney Kore'de ABD İHA'sı düştü

24.11.2025 21:15

Güney Kore'de ABD İHA'sı düştü
Özel Kurum

AA

Güney Kore'de konuşlu ABD'ye ait "MQ-9 Reaper" tipi insansız hava aracının (İHA) rutin görev esnasında Sarı Deniz'e düştüğü bildirildi.

Güney Kore'de yayın yapan JoongAng Daily gazetesine göre, ABD'ye ait "MQ-9 Reaper" tipi İHA, ülkenin batısındaki Gunsan kentinde yer alan Kunsan Hava Üssü'nden rutin görev için havalandı.


Görev sırasında kaza geçiren İHA, Gunsan açıklarında Sarı Deniz'e düştü.


ABD Kore Kuvvetlerinden bir sözcü, olayda kimsenin yaralanmadığını ve kamu malına zarar gelmediğini belirtti.


Sözcü, kazaya ilişkin soruşturmanın başladığını kaydetti.

