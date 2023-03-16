Güney Kore'de evlilik sayısı en düşük seviyede

Güney Kore'de evlilik sayısı 2022'de önceki yıla kıyasla yüzde 0,4 düştü.



Ülkede faaliyet gösteren Yonhap haber ajansının haberine göre, geçen yılın evlilik sayıları, ülkenin evlilik ve doğum oranı verilerinin derlenmeye başladığı 1970'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.



Güney Kore İstatistik Kurumunun son verilerine göre, geçen yıl ülkede 192 bin çift evlendi. Bu sayı önceki yıla nazaran yüzde 0,4 düşüş anlamına geliyor.



Ülkede ayrıca 2022'de üst üste üçüncü kez tüm zamanların en düşük doğum oranı görüldü. Doğum sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,4 azaldı.



Güney Kore'de kaliteli kariyer olanaklarının olmaması, yüksek emlak fiyatları ve maliyetli özel eğitim nedeniyle evliliklerde ve doğumlarda düşüş yaşanıyor.

