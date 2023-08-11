Güney Koreli gönüllüler, tekrar deprem bölgesinde

Güney Kore Merhaba Eğitim ve Kültür Derneği üyelerinden oluşan heyet ilk olarak Karaçay Konteyner Kenti'ni ziyaret edip burada çocuklarla buluştu.

Osmaniye Belediyesi Çocuk Oyun Otobüsü ve ekibinin de katıldığı programlarda Güney Koreliler, çocuklarla birlikte çeşitli oyun faaliyetlerinde bulunup müzik dinletisi sundu. Gönüllü ekip, daha sonra Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’yı makamında ziyaret ederek yapacakları yardım faaliyetleri hakkında bilgi aktardı.

"ŞEHRİMİZ, ÜLKEMİZ, ŞAHSIM ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Başkan Kadir Kara ise konuşmasında, “Yaşadığımız deprem felaketinden bu yana bizleri yalnız bırakmayan Güney Koreli dostlarımızı makamımızda ağırladık. Güney Kore Merhaba Eğitim ve Kültür Derneği üyelerine ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı şehrimiz, ülkemiz ve şahsım adına teşekkür ediyorum.” dedi.

"BÜTÜN GÜCÜMÜZLE SİZE DESTEK İÇİN BURAYA GELDİK"



Cho Inyoung, grup lideri Tae Wonseok’un Osmaniye’de yapacakları yardım faaliyetlerini tercüme ederek şunları aktardı:



“Biz Güney Kore’den geldik. Güney Kore ile Türkiye’nin çok uzun bir zamandır dostluğunu biliyoruz. Bizim çok eskiye dayanan, tarihsel olarak kardeş ve dost ülke olarak biliyoruz. Kore savaşlarında Türklerin gelip bizlere çok fazla yardımcı olduğunu biliyoruz.



Bizler Türkiye’de deprem olduğunu duyduk ve 6 ay gibi bir süre geçti. Türklerin nasıl yaşadığını, nasıl bir şekilde ayağa kalktığını gözümüzLe gördük ve yanınızda olduğumuzu göstermek için buradayız. Bütün gücümüzle size destek olmak için buraya kadar geldik."



"SİZLERE DESTEK OLMAK İÇİN YENİDEN OSMANİYEDE'YİZ"

Osmaniye’nin bölgede geçiş yolu olarak çok önemli bir semt olduğuna değinen Wonseok, " Osmaniye bizim için çok önemli. Bunun yanı sıra Osmaniye Belediyesi’nin sosyal marketler açıp, insanlara gereken yardımları yaptığını gördük. Bizler de buna bakarak gerçekten yardımların bu şekilde olması gerektiğini anladık ve Kore’den buraya kadar geldik.

Arkadaşlarımız arasında, doktorlar, öğretmenler var. Bütün herkes işlerini bırakıp sizlere destek olmak için yeniden Osmaniye’deyiz. Herkes düşebilir ama düştükten sonra nasıl ayağa kalkılabilir önemli olanın bu olduğunu düşünüyoruz ve bunu burada görüyoruz. Bizler size güç vermek için geldik ama sizi görünce biz güç alıyoruz. Sizler Kore’de arkadaşlarınız olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.



Güney Koreli gönüllüler, diğer günlerde de bölgede yardım faaliyetlerini sürdürecek.