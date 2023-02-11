Güney Koreli sanatçıdan anlamlı Türkiye çizim

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Güney Koreli sanatçı Myeong Minho çizimleriyle birlikte “Kardeşlerimin ülkesi Türkiye'ye taziyelerimi çizimlerle iletiyorum. Umarım kalbim kadar kırılmaz” mesajını paylaştı.

Minho, Güney Kore’ye yardıma gönderilen tugayın içerisinde yer alan Astsubay Süleyman Dilbirliği ve savaşta ailesini kaybeden minik Ayla'nın hikayesini anlatan filmden esinlenerek bir çalışma gerçekleştirdi.

Güney Kore Devlet Başkanı, depremlerle ilgili “Bu zor dönemde kalbim, Türkiye ve Suriye halkıyla birlikte. Kore, sevdiklerini kaybedenlere en derin başsağlığı dileklerimizi iletmektedir. Kore Savaşı'nda kanla yoğrulmuş kardeşlik bağımız olan Türkiye'ye mümkün olan her şekilde yardıma hazırız” ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, 1950-1953 yılları arasında Kuzey Kore ile Güney Kore arasında başlayan savaşa TBMM’nin 1950 tarihli oturumuyla uluslararası destek kapsamında asker göndermişti.

Savaşın başından Temmuz 1953'teki ateşkese kadar geçen sürede toplam 14.936 Türk askeri Kore'de görev aldı. Bunların 721'i yaşamını yitirdi, 175'i kayboldu, 234'ü esir düştü ve 2147'si yaralandı. Güney Kore, Türk askerinin bu desteğini unutmadı ve iki ülke arasında özel bir dostluk oluştu.