Güneye gidiyorlar: Yüzlerce leylek İstanbul semalarında görüldü

Sıcak iklimi sevmesiyle bilinen leyleklerin güneye göçleri başladı. Bugün İstanbul'da Büyükçekmece semalarında yüzlerce leylek görüldü.

Yüzlerce leyleği gökyüzünde gören vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Leyleklerin Avrupa’dan Türkiye’ye, daha sonrasında ise güney yarım küreye doğru göç ettiği biliniyor.