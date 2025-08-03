Güneye gidiyorlar: Yüzlerce leylek İstanbul semalarında görüldü
Güneye göç etmeye başlayan yüzlerce leylek, İstanbul semalarında görüldü.
Sıcak iklimi sevmesiyle bilinen leyleklerin güneye göçleri başladı. Bugün İstanbul'da Büyükçekmece semalarında yüzlerce leylek görüldü.
Yüzlerce leyleği gökyüzünde gören vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Leyleklerin Avrupa’dan Türkiye’ye, daha sonrasında ise güney yarım küreye doğru göç ettiği biliniyor.
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