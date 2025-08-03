Güneye gidiyorlar: Yüzlerce leylek İstanbul semalarında görüldü

Güneye göç etmeye başlayan yüzlerce leylek, İstanbul semalarında görüldü.

Güneye gidiyorlar: Yüzlerce leylek İstanbul semalarında görüldü

Sıcak iklimi sevmesiyle bilinen leyleklerin güneye göçleri başladı. Bugün 'da Büyükçekmece semalarında yüzlerce leylek görüldü.

Yüzlerce leyleği gökyüzünde gören vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Leyleklerin ’dan ’ye, daha sonrasında ise güney yarım küreye doğru göç ettiği biliniyor.

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