Güngören’de 4 katlı binada çatlak: Tedbir amacıyla iki bina boşaltıldı

Gençosman Mahallesi Mehmetçik Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binada yaşayan vatandaşlar binalarında oluşan çatlaklar nedeniyle durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen itfaiye, polis ve Güngören Belediyesine ait zabıta ekipleri yaptıkları incelemeler sonucu çatlağın olduğu bina ile bitişiğindeki 5 katlı binanın sakinlerini güvenlik gerekçesiyle tahliye etti.

Polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi alırken, sokak tedbir amaçlı kapatıldı.



İki binadan tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmı sokakta beklerken diğerlerinin ise akrabalarının evlerine gittiği öğrenildi.



Sabah saatlerinde bina temelinde inceleme yapılacağı öğrenilirken, incelemelerin ardından binaların durumuna ilişkin karar verileceği belirtildi.

Dört katlı binada oturan vatandaşlar binalarında çatlak olduğunu ve bazı fayansların döküldüğünü, yaşanan sıkıntının yanlarında bulunan diğer binanın önündeki inşaattan kaynaklanabileceğini söyledi.



Boşaltılan binaların yanında temeli atılan ve çalışmaların devam ettiği bir inşaat bulunuyor.