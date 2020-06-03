Güngören'de 5 katlı binanın terasında çökme

İstanbul'un Güngören ilçesi Güneştepe Mahallesi Soğanlı Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın teras kısmının uç bölümü, alt kattaki balkona çöktü.



Balkon demirleri yıkılırken, terastan kopan beton parçaları da caddeye düştü.



Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Caddede park halinde bulunan bir araç, üzerine düşen beton parçaları nedeniyle kullanılamaz hale geldi.



Olay anında, araç içerisinde ve caddede kimsenin olmadığı öğrenildi.



Olay yerine giden polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.