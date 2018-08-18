Güngören'de bir apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Akıncılar Mahallesi Öğretici Sokağı'ndaki 6 katlı apartmanın en üst katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle dairedekiler dışarı çıktı.
Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Güngören'de apartman dairesinde yangın
İHATürkiye
Güngören'de 6 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Güngören'de bir apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.