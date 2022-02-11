Güngören'de boya imalathanesinde yangın ve patlama

İstanbul Güngören'de bir boya imalathanesinde yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların da olduğu yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralanan 6 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Haberler - NTV Haber - DHA 11.02.2022 - 16:35

Güngören'de boya imalathanesinde yangın ve patlama

Güngören'de tekstil malzemeleri üretilen imalathanede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sanayi Mahallesi'nde dört katlı binada bulunan boya imalathanesinde yangın çıktı. 

sırasında patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Ambulansa alınan yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

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