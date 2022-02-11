Güngören'de boya imalathanesinde yangın ve patlama

Haberler - NTV Haber - DHA 11.02.2022 - 16:35
Güngören'de tekstil malzemeleri üretilen imalathanede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sanayi Mahallesi'nde dört katlı binada bulunan boya imalathanesinde yangın çıktı.
Yangın sırasında patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.
Olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Ambulansa alınan yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.
BİNADAN ATLAYARAK KAÇTILAR