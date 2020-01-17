Güngören'de doğalgaz patlaması: 1 yaralı

Güngören'de bir binanın ikinci katında meydana gelen doğalgazdan kaynaklandığı belirtilen patlamada, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan bir binanın ikinci katındaki patlamada, aynı katta ve çevredeki birçok iş yerinde hasar meydana geldi.



İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, patlamada yaralanan 1 kişiyi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.



Çift yönlü olarak trafiğe kapatılan cadde ve olay yerindeki incelemeler sürüyor.

