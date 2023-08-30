Güngören'de emlakçıya silahlı saldırı

"MAHKEMEYİ ÇEK"



Olayı anlatan esnaf Hazim Muharrem Gül, "2 el silah sesi duyduk. Dışarı çıktığımızda Ahmet Sucu'nun sağ ve sol ayağından vurmuşlardı. Maskeli biri geldi, beyaz tişörtlü. Bir arkadaşımız arkasından koştu ama yakalayamadı. O sırada ambulans geldi, Ahmet beyi hastaneye kaldırdık. Şu an herhangi bir sıkıntısı yok, ameliyat olacak. Geçen senede saldırıya uğramıştı, aynı kişiler diyorlar. Bunların arasında bir mahkeme olayı varmış. Karşı taraf, 'Mahkemeyi çek' falan demiş. Mahkemeyi çekmediği için bu olay olmuş herhalde. Geçen senede aynı şekilde sağ ayağından vurmuşlardı." dedi.

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