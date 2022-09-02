Güngören'de kadına şiddet: Sokak ortasında dövüldü şikayetçi olmadı

Güngören Gençosman Mahallesi'nde yaşanan olayda, 17 yaşındaki R.K. adlı genç kız, bir süredir arkadaşlık ettiği B.E.D.'den ayrılmak istedi. Bunun üzerine B.E.D., R.K.'nin evine geldi. Bıçakla tehdit ederek, R.K.'yi dışarı çıkaran B.E.D., sokakta tartıştı. Elinde bıçağı indirmediği dikkat çeken B.E.D., R.K.'yi bir aracın kaputuna sıkıştırdı. Kafasına defalarca kez yumruk darbesi alan R.K., mahalle sakinlerinin müdahalesiyle B.E.D.'nin elinden alındı.

Şiddete tanık olanlar polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri R.K. ile konuşarak, olayla ilgili bilgi almak istedi. Ancak R.K., "B.E.D. benim erkek arkadaşım. Bana herhangi bir şiddet uygulamadı. Kendisinden şikayetçi değilim. Her zaman ki tartışmalarımız" diyerek, şikayetçi olmadığını belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerinden ayrıldı.



Öte yandan B.E.D.'nin R.K.'yi dövdüğü anlar ise, bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde elinde bıçak olan şüphelinin R.K.'yi bir arabanın kaputuna sıkıştırdığı, kafasını yumrukladığı görülüyor.