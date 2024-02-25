Güngören'de kaldırımda çökme meydana geldi, bir bina tahliye edildi

"BİNA KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRMİŞTİ"



Bina sakinlerinden İsmail Cindoğlu, olaya ilişkin şunları söyledi:



"Birinci katta oturuyorum, çok büyük bir gürültü geldi. Bina zaten kentsel dönüşüme girmişti. Şu an için bir sorun yok ama binanın önündeki kaldırımda çökme var. Çökme meydana gelince anne ile kızı kurtardık, bir de yaşlı amca vardı, sıkıntı yoktu. Yarım saat önce olsaydı ben de kızımla buradan geçiyordum."