Güngören'de motosikletli genç silahlı saldırı kurbanı

İstanbul'da motosiklette silahlı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki bir genç öldü.



Olay, geçen Pazar günü saat 22.00 sıralarında Güngören ilçesi Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.



Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, motosikletle seyir halinde olan 16 yaşındaki Zafer Elitok, silahlı saldırıya uğradı.

Vurulduktan sonra motosikleti durduran Elitok, yere yığıldı.



Koşarak gelen bir saldırgan yerde yatan Elitok'a tekme atarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Zafer Elitok kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ederken, bir şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.