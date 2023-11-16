Güngören'de okul yangını

İstanbul Güngören'de okulun konferans salonun elektrik panosunda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yurtta kalan öğrenciler, dumandan etkilenmemeleri için okul görevlileri tarafından bahçeye çıkartıldı.

Güngören'de okul yangını

Merkez Mahallesi Mektep Sokakta bulunan Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin Konferans salonundaki elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.

Konferans salonundan dumanların çıktığını gören okul çalışanları durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. 

Güngören'de okul yangını - 1

Dumanlar kısa sürede okulun bir bölümüne yayıldı.

çıkan salonun üst katındaki öğrenci yurdunda kalanlar, çalışanlar tarafından okulun bahçesine çıkartıldı.

Güngören'de okul yangını - 2

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken okulun konferans salonunda hasar oluştu.

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