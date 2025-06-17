Güngören'de tekstil atölyesinde patlama

İstanbul'un Güngören ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki üç katlı iş yerinin giriş katındaki kumaş yıkama atölyesinde bulanan buhar jeneratöründe patlama meydana geldi.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Ölen ya da yaralananın olmadığı iş yerinde hasar oluştu.