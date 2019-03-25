İstanbul'un Güngören ilçesi Güneştepe Mahallesi Başaran Sokağı'ndaki 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken çatıda hasar oluştu.