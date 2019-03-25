İstanbul'un Güngören ilçesi Güneştepe Mahallesi Başaran Sokağı'ndaki 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken çatıda hasar oluştu.
Güngören'de yangın paniği
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul Güngören'de 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul'un Güngören ilçesi Güneştepe Mahallesi Başaran Sokağı'ndaki 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.