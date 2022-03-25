Güngören'deki pitbull dehşeti: Yaralanan kişi de tutuklandı

İstanbul Güngören'de pitbull saldırısına uğrayan kişi ve köpeğin sahibi tutuklandı.



Güngören'de geçen çarşamba günü Yusuf Tekin, sokak üzerinde ağızlıksız gezdirilen pitbullun saldırısına uğradı.

GASP SUÇUNDAN ARANIYORDU

Bacağından yaralanan Tekin, tedavi için hastaneye gidince 23 suç kaydı olduğu ve gasp suçundan arandığı öğrenildi.

Polis ekipleri Yusuf Tekin'i gözaltına aldı. 9 suç kaydı olduğu belirlenen pitbullun sahibi Hüseyin Hakan Aksu da gözaltına alındı.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Yusuf Tekin gasp suçundan, Hüseyin Hakan Aksu ise kasten yaralama suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Pitbull ise belediye ekipleri tarafından barınağa götürüldü.