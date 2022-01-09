Güngören'de minibüs duran kamyona çarptı: 1 ölü

İstanbul Güngören'de alkollü olduğu öne sürülen sürücü, kullandığı minibüsle park halindeki kamyona arkadan çarptı. Minibüste bulunan kadın hayatını kaybetti.

Haberler - İHA 09.01.2022 - 10:34

Güngören'de minibüs duran kamyona çarptı: 1 ölü

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Güngören'de meydana gelen kazada, park halindeki kamyona arkadan çarpan minibüste bulunan kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Güngören'de 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güven Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndan Merter istikametine giden panelvan minibüs, park halindeki kamyona arkadan çarptı.

Çevredeki kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın etkisiyle, minibüsün içerisinde sıkışan Berfin Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü olmadığını öne süren ancak polis ekiplerince gözaltına alınan Ahmet T.Ç., karakola götürüldü.

Ahmet T.Ç.’nin alkollü olduğu ve kazada yaralanmadığı öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Berfin Ç., sıkıştığı yerden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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