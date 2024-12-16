Günler ne zaman uzamaya başlayacak? En uzun gece ne zaman?
Günlerin ne zaman uzamaya başlayacağı, en uzun gecenin yaşanacağı tarihi merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kış gündönümü ile birlikte kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlayacak. Peki, günler ne zaman uzamaya başlayacak? En uzun gece ne zaman?
2024 kış gündönümü tarihi, en uzun gecenin ne zaman yaşanacağını merak eden birçok kişinin gündeminde yer alıyor. 21 Aralık tarihi kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede de yazın başlangıcı olarak kabul edilir. Peki, günler ne zaman uzamaya başlayacak? En uzun gece ne zaman?
EN UZUN GECE NE ZAMAN?
Kış gündönümü (21 Aralık), güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar.
Bu tarih kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz, Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.
Kuzey Kutup Dairesi’nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi’nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.
Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık 2024 Cumartesi günü ülkemizde en uzun gündüz Hatay’da yaşanır. En uzun gece ise Sinop'ta yaşanacak.
KIŞ GÜN DÖNÜMÜNDE NELER OLUYOR?
Kış gün dönümü olarak kabul edilen 21 Aralık'ta, kuzey yarım kürede günler uzamaya, güney yarım kürede kısalmaya başlıyor. Bu tarihte, kuzey yarım kürede en uzun gece, güney yarım kürede en uzun gündüz yaşanıyor.
GÜNDÖNÜMÜ NE DEMEK?
Gündönümü ya da gün dönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve Güneş'in yarımkürelerde en büyük açılarla düştüğü günlerdir.
Ufukta güneşin doğma ve batma noktasında o gün güneş "yerinde sabit" duruyormuş hissi verir. Bulunulan yarımküreye göre gündüzlerin veya gecelerin, kısalmaya veya uzamaya başladığı tarihlerdir.
Kış gündönümünde, güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla düşer.
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