Günler ne zaman uzamaya başlayacak? En uzun gece ne zaman? (2024 Kış gündönümü tarihi)

En uzun gece için tarih araştırmaları başladı. 21 Aralık'ta meydana gelecek olan Kış gündönümüyle birlikte günler uzamaya başlayacak. Kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı olarak kabul edilen bu tarih öncesinde, en uzun gecenin hangi güne denk geldiği de merak ediliyor. Peki, günler ne zaman uzamaya başlayacak? En uzun gece ne zaman?



EN UZUN GECE NE ZAMAN?



Kış gündönümü (21 Aralık), güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar.



Bu tarih kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz, Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.



Kuzey Kutup Dairesi’nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi’nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.



Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık 2024 Cumartesi günü ülkemizde en uzun gündüz Hatay’da yaşanır. En uzun gece ise Sinop'ta yaşanacak.

