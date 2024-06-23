Günlerce takip ettiği eşini barışma teklifini kabul etmeyince öldürdü

Bu sırada Kocaoğlu ile Ayten Çağıran arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kocaoğlu yanında taşıdığı bıçakla Çağıran'ın önce boğazını kesti, ardından da vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



DAKİKALARCA BAŞINDA BEKLEDİ



Kocaoğlu ekipler gelene kadar Ayten Çağıran'ın başında bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, suç aletiyle beraber Abdülkadir Kocaoğlu'nu gözaltına aldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Çağıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ayten Çağıran'ın boğazının kesildiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde 10'dan fazla bıçak darbesi bulunduğu tespit edildi.Cinayet Büro Amirliği ekipleri Abdülkadir Kocaoğlu'nun ifadesini almak üzere karakola götürürken, Çağıran'ın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

