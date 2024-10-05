Günlerdir aranan yaşlı adam ölü bulundu

Van'ın Muradiye ilçesinde 7 gündür kayıp olan 86 yaşındaki Ahmet Ertaş, yaşadığı mahalle yakınındaki vadide ölü bulundu.

Günlerdir aranan yaşlı adam ölü bulundu

İlçeye bağlı Kandahar Mahallesi'nde tek başına yaşayan Ertaş'ı evde bulamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.

Bölgeye sevk edilen jandarma, emniyet, AFAD, itfaiye ve kaymakamlık ekipleri, 28 Eylül'den itibaren kayıp olduğu belirlenen Ertaş'ı bulmak amacıyla dağlık alanda arama çalışması başlattı.

Günlerdir aranan yaşlı adam ölü bulundu - 1

Dronun da kullanıldığı arama çalışmalarına mahalleliler de destek verdi.

Mahalle yakınındaki vadide yoğunlaştırılan çalışmalarda Ertaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Ertaş'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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