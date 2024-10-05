Günlerdir aranan yaşlı adam ölü bulundu

İlçeye bağlı Kandahar Mahallesi'nde tek başına yaşayan Ertaş'ı evde bulamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.



Bölgeye sevk edilen jandarma, emniyet, AFAD, itfaiye ve kaymakamlık ekipleri, 28 Eylül'den itibaren kayıp olduğu belirlenen Ertaş'ı bulmak amacıyla dağlık alanda arama çalışması başlattı.

